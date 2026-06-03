ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 3 июня 2026МирЭксклюзив

Назван сценарий прямых переговоров Путина и Зеленского

Политолог Минченко: Переговоры Путина и Зеленского имеют формальные препятствия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского гипотетически можно организовать, однако они имеют формальные препятствия, так как полномочия представителя Киева истекли два года назад. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Насчет прямых переговоров Путина с Зеленским есть большие вопросы, учитывая тот факт, что формально полномочия президента Украины истекли. Поэтому возникает вопрос, насколько соглашения, которые он подпишет, будут затем признаваться той же самой украинской стороной», — подчеркнул эксперт.

При этом Минченко добавил, что существуют проблемы правовой фиксации результатов между Москвой и текущим руководством Киева.

9 мая Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Кроме того, он считает, что подобные переговоры могут состояться и в третьей стране, но только для подписания окончательных договоренностей на длительный срок. В данном случае это можно сделать «где угодно», пояснил российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Крокодил утащил ребенка в пруд

    Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

    Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    На ПМЭФ рассказали о судьбе петербургских «Крестов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok