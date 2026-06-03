«Известия»: Долговая нагрузка россиян упала до минимума с начала 2019 года

По итогам 2025 года уровень долговой нагрузки россиян упал до минимальной с начала 2019 года отметки в 9,1 процента. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

По состоянию на 1 января 2026 года коэффициент обслуживания долговых обязательств населения сократился на 1,6 процентного пункта. В начале 2025-го показатель находился на отметке в 10,7 процента, уточнили в регуляторе.

В ЦБ объяснили сокращение долговой нагрузки россиян снижением расходов граждан на выплаты процентов по кредитам наличными. Кроме того, на динамику повлияла жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора, которая привела к охлаждению рынка розничного кредитования.

Последнее во многом обусловлено ужесточением регулирования выдачи займов. В результате шансы россиян с высокой долговой нагрузкой получить новый кредит резко упали. На ситуацию, отмечали в ЦБ, также повлияло общее повышение финансовой грамотности населения. Граждане, пояснили в регуляторе, стали тщательнее оценивать финансовые риски, что также привело к постепенному охлаждению кредитного пыла.