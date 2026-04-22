16:32, 22 апреля 2026

ЦБ оценил уровень финансовой грамотности россиян

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Уровень финансовой грамотности россиян постепенно растет, о чем свидетельствует в том числе растущее число запросов граждан на предоставление кредитной истории. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

По итогам прошлого года, отметили в регуляторе, количество кредитных отчетов, полученных гражданами, увеличилось на 4 процента в сравнении с показателем за 2024-й. Усиление интереса россиян к кредитным историям говорит об общем повышении финансовой грамотности населения, констатировали в ЦБ.

В целом число уникальных источников кредитных историй за 2025 год выросло на 7,6 процента. Речь идет как о банках, так и о микрофинансовых организациях. Так, количество предоставленных МФО кредитных оценок за 12 месяцев увеличилось в 1,6 раза. В регуляторе объяснили подобную динамику резким ростом выдачи микрозаймов физлицам.

Впрочем, многие россияне до сих пор оформляют новые кредиты вопреки заградительным условиям по такого рода банковским продуктам. Так, к середине марта реальные ставки по займам на внутреннем рынке оказались вдвое выше ключевой.

Несмотря на это, количество выданных в январе-марте потребительских займов в стране увеличилось на 27,1 процента год к году. Резкий рост спрос на кредиты эксперты объяснили в том числе ухудшением финансового положения граждан и замедлением темпов увеличения зарплат.

