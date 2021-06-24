Биолог оценил влияние жары на коронавирус

Профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин оценил влияние жары на коронавирус в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, за время пандемии стало понятно, что высокая температура воздуха не влияет на распространение инфекции. В этом случае могут сработать только социальные факторы, то есть в жару люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом, таким образом снижается риск заражения.

Однако для самого вируса жара никакого значения не имеет. «Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», – сказал биолог.

При этом аномально высокая температура воздуха может повлиять на состояние зараженных людей. В первую очередь, это касается тех, у кого есть хронические заболевания, особенно проблемы с кровеносной системой или болезни сердца.

Ранее специалисты Больницы Маунт Оберн (США) сообщили, что распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении. Ученые проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 в США в весенние месяцы 2020 года. В качестве факторов, способствующих или препятствующих распространению коронавируса, были названы температура воздуха, ультрафиолетовое излучение, влажность и прочие показатели. Выяснилось, что при установлении температуры выше 10 градусов по Цельсию распространение инфекции действительно замедляется.