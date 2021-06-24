Россиянка сделала прививку от коронавируса и выиграла квартиру

Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию.

«Суперприз – квартиру выиграла жительница Уфы Тамара Александровна, вакцинировавшаяся 28 мая в городской клинической больнице №8. Также сегодня 10 участников акции стали обладателями айфонов. Были разыграны и другие ценные призы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В акции приняли участие около 39 тысяч горожан, сделавших прививку от COVID-19 с 14 мая по 20 июня в одном из пунктов вакцинации города. Разыгрывались однокомнатная квартира в Демском районе стоимостью не более 2,5 миллиона рублей и 10 смартфонов по 70 тысяч рублей за каждый.

Ранее сообщалось, что в Москве пять привившихся от COVID-19 россиян выиграли автомобили стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыш прошел в эфире телеканала «Москва 24». В первом розыгрыше приняли участие те, кто вакцинировался с 14 по 20 июня.

В мае стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» также будет поощрять пассажиров и сотрудников, прошедших вакцинацию.