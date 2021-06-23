В Москве пять привившихся от COVID-19 россиян выиграли автомобили. Розыгрыш прошел в эфире телеканала «Москва 24» в рамках акции «Вакцина рулит», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В первом розыгрыше приняли участие те, кто вакцинировался с 14 по 20 июня.

Победителей определили методом случайного выбора: ими стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна. Организаторы конкурса свяжутся с каждым из участников и сообщат, где они смогут забрать автомобиль.

Участвовать в акции «Вакцина рулит» могут граждане, получающие с 14 июня по 11 июля первый компонент вакцины от коронавируса. Автомобили будут разыгрываться раз в неделю, новых победителей определят 30 июня, 7 июля и 14 июля.

Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы назвал условие, при котором прекратятся прыжки от «локдауна к локдауну». По его мнению, единственный вариант — достижение коллективного иммунитета.

В Москве продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией. Так, 22 июня был введен временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек. Кроме того, с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.