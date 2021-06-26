ВОЗ назвал три страны с ростом заболеваемости коронавирусом

Россия вошла в число стран, в которых отмечается подъем уровня заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович.

Помимо России, рост числа заболевших отмечен в Великобритании и Португалии. «К сожалению, мы видим в этих странах рост случаев, и это тревожит сами страны, их системы здравоохранения и нас, потому что мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим», — отметила Вуйнович.

23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последнюю неделю смертность от коронавируса в России выросла на 21,3 процента. В связи с ростом заболеваемости она призвала регионы страны ввести такие же меры по борьбе с коронавирусом, как и Москва.