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Мурашко сообщил о запасе лекарств от COVID-19 на три-четыре недели в 20 регионах

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Лекарственных препаратов для больных COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, в 20 российских регионах хватит на три-четыре недели. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Совместно с министерством финансов и правительством ведомство уже готовит дополнительные документы по выделению финансирования для обеспечения медикаментами больных на этапе посещения лечебного учреждения и тех, кто лечится на дому, отметил Мурашко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошлую неделю почти на 30 процентов во всех регионах России и призвала по всей стране ввести ограничительные меры, аналогичные московским.

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