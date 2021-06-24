Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться к сентябрю текущего года. Такие сроки назвал заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый в беседе с РИА Новости.

Это может произойти, учитывая нынешние темпы вакцинации, уточнил эксперт. «С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю», — сказал специалист.

Он также отметил, что в настоящее время в регионах России разнится картина по количеству заболевших и темпам вакцинации. Круглый предложил организовать такую систему, в которой ответственность за кампанию по вакцинации несли бы региональные органы здравоохранения.

На темпах формирования иммунитета, считает Круглый, сказывается то, что только сейчас, боясь роста заболеваемости, люди стали проявлять повышенный интерес к прививке и осознавать ее необходимость.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала вакцинации в стране привились 18 миллионов человек, то есть более 12 процентов населения. Один из лауреатов госпремий в области науки и технологий в беседе с главой государства отметил, что для выработки коллективного иммунитета, достижения главной цели вакцинации, следует привить не 18 миллионов, а 118.

По последним данным, которые 23 июня привела вице-премьер Татьяна Голикова, в стране 20,7 миллиона человек получили первый компонент вакцины, полностью же привились 16,7 миллиона россиян.