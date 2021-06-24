Власти Москвы напомнили работодателям об обязанностях по вакцинации сотрудников

Работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60 процентов сотрудников и проводить профилактические мероприятия. Об этом напомнили в оперативном штабе столицы, передает ТАСС.

Власти уточнили, что оставшиеся 40 процентов — те, у кого есть временные медицинские отводы от вакцинации, в том числе переболевшие коронавирусом, и другие лица на усмотрение самих организаций.

Ранее в оперштабе сообщили, что непривитые от коронавируса сотрудники, которых отстранили от работы, не будут получать зарплату, время не будет начисляться в стаж, дающий право на отпуск. Там добавили, что те, кто подлежит обязательной вакцинации, могут отказаться от прививки, но в таком случае их отстранят от работы на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Сотрудники на удаленке и привлечены на договоры включаются в общий штат при определении количества вакцинированных в учреждении.