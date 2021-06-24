Власти Москвы разъяснили условия вакцинации при высоком уровне антител

Наличие высокого уровня антител (иммуноглобулина G) не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Это разъяснил оперативный штаб Москвы, передает РИА Новости.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время нет единой методики для измерения уровня антител, которых достаточно для формирования иммунитета. Также нет оценки эффективности и скорости адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

В оперштабе отметили, что не рекомендуют москвичам проходить тест на антитела перед вакцинацией.

В сообщении уточняется, что тем, кто сделал прививку или имеет справку с антителами, все равно необходимо работать в масках и перчатках.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающего населения столицы. Ситуация в городе расценивается как неблагополучная, поэтому необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающих в сфере торговли и услуг, в том числе салонах красоты, химчистках, заведениях общественного питания, транспорта и такси, сфере образования, досуговых и развлекательных учреждениях.