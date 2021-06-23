Оценено отношение россиян к обязательной вакцинации

С решением региональных властей об обязательной вакцинации согласились 49 процентов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ «Вакцинация с элементами обязательности: за и против».

Скорее отрицательно восприняли такую меру 30 процентов опрошенных. Еще 16 процентам респондентов этот вопрос оказался безразличен. Чаще отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители обеих столиц (30 процентов). Больше всего положительных отзывов дали жители городов с населением до 100 тысяч человек (54 процента).

Опрос проходил 20 июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Согласно постановлению, иммунизировать необходимо граждан, которые работают в сфере услуг и торговли. К ним относятся сотрудники салонов красоты, химчисток, общепита, а также водители общественного транспорта и такси, сотрудники сферы образования, досуговых и развлекательных мероприятий.

Ранее аналитический центр университета «Синергия» назвал долю россиян, планирующих привиться от коронавируса в ближайшее время. По данным социологов, на данный момент не сделали прививку 74,7 процента опрошенных. При этом 61,4 процента планируют вакцинироваться в ближайшее время. 28,3 процента прививаться не собираются, еще 10,3 процента не определились. Для 35,1 процента россиян мотивацией сделать прививку является сохранение рабочего места, а 29,8 процента опрошенных готовы вакцинироваться ради здоровья. 16,5 процента хотят сделать это для скорой отмены масочно-перчаточного режима, еще 12,5 процента опрошенных — для беспрепятственных путешествий, а 6,1 процента — для того, чтобы посещать музеи, рестораны, кинотеатры.