Названа доля планирующих привиться в ближайшее время россиян

Аналитический центр университета «Синергия» назвал долю россиян, планирующих привиться от коронавируса в ближайшее время. Результаты исследования сообщает РИА Новости.

По данным социологов, на данный момент не сделали прививку 74,7 процента опрошенных. При этом 61,4 процента планируют вакцинироваться в ближайшее время. 28,3 процента прививаться не собираются, еще 10,3 процента не определились.

Для 35,1 процента россиян мотивацией сделать прививку является сохранение рабочего места, а 29,8 процента опрошенных готовы вакцинироваться ради здоровья. 16,5 процента хотят сделать это для скорой отмены масочно-перчаточного режима, еще 12,5 процента опрошенных — для беспрепятственных путешествий, а 6,1 процента — для того, чтобы посещать музеи, рестораны, кинотеатры.

Говоря о причинах, по которым опрошенные до сих пор не вакцинировались, 45 процентов не ожидали, что вакцинация может стать обязательной. Другие 35,2 процента были уверены, что пандемия коронавируса осталась позади. 12,8 процентов граждан опасались побочных эффектов после вакцинации, еще 7 процентов не хотели делать прививку из принципа.

Опрос проводился с 18 по 21 июня в 85 российских субъектах среди более 5 тысяч респондентов от 18 до 60 лет. Из них 64,8 процента составили занятные в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли, общественного питания, досуга. Еще 27,3 процента респондентов — предприниматели, а 7,9 процента заняты в других категориях.