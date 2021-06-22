В США вакцинировали 70 процентов взрослого населения в возрасте от 30 лет как минимум одной дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтса.

По его словам, американская администрация успешно выполнила задачу, поставленную перед ней президентом США Джо Байденом, по вакцинированию 70 процентов взрослых граждан в срок до 4 июля.

Отмечается, что на данный момент в США полностью привиты уже более 150 миллионов человек, а 177 миллионов жителей сделали одну прививку.

Ранее американцам, которые сделали прививку от коронавируса, разрешили отказаться от масок почти во всех случаях. «Важные новости от ЦКЗ (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — прим. «Ленты.ру»): если вы прошли полную вакцинацию, вам не нужно носить маску в помещении или на улице в большинстве случаев», — заявили в Белом доме.