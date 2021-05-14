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Сделавшим прививку от коронавируса американцам разрешили отказаться от масок

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Фото: Ron Adar / Globallookpress

Американцам, которые сделали прививку от коронавируса, разрешили отказаться от масок почти во всех случаях. Об этом сообщается в Twitter Белого дома.

«Важные новости от ЦКЗ (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — прим. "Ленты.ру"): если вы прошли полную вакцинацию, вам не нужно носить маску в помещении или на улице в большинстве случаев», — говорится в сообщении.

В марте американский президент Джо Байден пообещал американцам, что 4 июля они будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от коронавируса. К этой дате он планирует привить 70 процентов граждан страны.

В настоящее время США лидирует в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, там подтверждено более 32 миллионов случаев заболевания. Из них более 580 тысяч закончились летальным исходом.

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