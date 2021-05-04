В США предложили давать скидки в магазинах привившимся от COVID-19

В США рассматривается вопрос о предоставлении скидок в магазинах и при покупке билетов на спортивные мероприятия привившимся от коронавируса, об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит ТАСС.

«Теперь мы хотим предложить вакцину тем, кто меньше этого желает. Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для прививки», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что призвал работодателей предоставить оплачиваемое время для вакцинации и предложил предпринимателями льготные программы кредитования для его компенсации. Байден поблагодарил бизнесменов, которые готовы запустить новое партнерство для предоставления скидок тем, кто пришел поставить прививку.

Глава государства отметил, что сейчас более 105 миллионов американцев получили обе дозы вакцины, среди пожилых хотя бы один компонент получили уже 85 процентов. Число случаев заражения снизилось в 40 штатах и на 80 процентов сократилась смертность в старшей возрастной группе.

Байден выразил намерение повысить доступность прививки для населения, препарат будут посылать в отдаленные места и бедные районы, создавать небольшие мобильные пункты вакцинации. Он поставил цель вакцинировать 70 процентов взрослого населения ко Дню Независимости, который в США празднуют 4 июля. По данным медицинского регулятора CDC, сейчас полностью привиты 32 процента всех американцев, хотя бы одну дозу получили 43 процента.

Кроме того, как только медицинский регулятор FDA одобрит применения вакцин для подростков 12-15 лет, прививочная кампания в этой возрастной группе начнется незамедлительно.

Ранее опрошенные газетой The New York Times эксперты усомнились в том, что США смогут достичь коллективного иммунитета к коронавирусу. Они объяснили это многочисленными разновидностями вируса и значительным количеством тех, кто не желает вакцинироваться.