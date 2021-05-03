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Названа страна-«лаборатория» по выведению новых штаммов COVID-19

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Фото: RICARDO MORAES / Reuters

Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса. По его словам, пандемия COVID-19 до сих пор остается вне контроля властей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — заявил Альвес. По его словам, в Бразилии сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования в стране не существует санитарного контроля.

Ученый указал на особую опасность амазонского штамма коронавируса (P.1), выявленного в городе Манаус, после чего Бразилия переживает «откат сценария» — в группу риска начали входить более молодые люди, в том числе беременные женщины. Альвес предупредил, что выявление новых штаммов «носит спорадический характер». Еще один фактор риска – контакты вируса с привитыми людьми, за счет чего образуются новые мутации COVID-19, способные пробивать «щит антител».

Ранее в Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Новый вид инфекции, обнаруженный в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс, имеет комбинацию особенностей, присущий ранее выявленным опасным типам COVID-19. Отмечается, что отдельные мутации свойственны британскому, южноафриканскому и двум другим бразильским штаммам.

По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 3 мая, в мире выявили 152 497 194 случая COVID-19. Больше всех из них — в США (32,4 миллиона), Индии (19,6 миллиона) и Бразилии (14,8 миллиона). При этом уже вылечились от коронавируса 89 289 843 человека по всему миру. Скончались 3 199 014 человек, из них 577 тысяч — в США, 407,6 тысячи — в Бразилии и 217,2 тысячи — в Мексике.

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