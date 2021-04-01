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Трупы начали выкапывать в Бразилии ради мест на кладбищах

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Власти города Сан-Паулу в Бразилии приказали выкапывать трупы, чтобы освободить места для умерших на перегруженных кладбищах. Их не хватает на фоне разбушевавшейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2, передает Voice of America со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что местные жители винят президента страны Жаира Болсонару: от него отворачивается его правительство, а рейтинг одобрения опустился до 43 процентов.

28 марта Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в переполненных из-за коронавируса реанимациях Бразилии не осталось мест. В 25 из 27 столиц штатов реанимации работали на пределе возможностей, люди выстраивались в очереди, чтобы попасть в больницы.

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