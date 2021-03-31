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Политический кризис разразился в Бразилии

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Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В Бразилии разразился политический кризис в связи с пандемией коронавируса: рейтинги главы государства Жаира Болсонару стремительно упали из-за числа заражений и смертей в стране, передает BBC News.

43 процента бразильцев считают, что именно Болсонару виновен в некачественном ответе властей на вызовы пандемии. Он последовательно отрицал опасность коронавируса и призывал население «не ныть» из-за эпидемии, но к весне 2021 года поменял мнение и выступает за полную вакцинацию населения. Сейчас вакцину получили только 8 процентов бразильцев.

Одновременно с этим против Болсонару выступили высшие государственные мужи: министр здравоохранения недавно сменился в четвертый раз с начала пандемии, в отставку подали министр иностранных дел и министр обороны, а главы армии, флота и военно-воздушных сил совместно высказались против президента.

28 марта Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в переполненных из-за коронавируса реанимациях Бразилии не осталось мест. В 25 из 27 столиц штатов реанимации работали на пределе возможностей, люди выстраивались в очереди, чтобы попасть в больницы.

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