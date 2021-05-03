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Число зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило 150 миллионов

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Фото: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Число случаев коронавируса в мире, зафиксированных за все время пандемии, превысило 150 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, обновляемые на сайте в режиме реального времени.

По данным на утро 3 мая, в мире выявили 152 497 194 случая COVID-19. Больше всех из них — в США (32,4 миллиона), Индии (19,6 миллиона) и Бразилии (14,8 миллиона).

При этом уже вылечились от коронавируса 89 289 843 человека по всему миру. Скончались 3 199 014 человек, из них 577 тысяч — в США, 407,6 тысячи — в Бразилии и 217,2 тысячи — в Мексике.

По данным Bloomberg, количество введенных доз различных вакцин против COVID-19 в мире превысило один миллиард. Прививки доступны в 172 странах, ежедневно вакцинируется более 18 миллионов человек. Половина всех случаев вакцинации приходится на США, Индию и Китай.

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