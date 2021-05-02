Власти Москвы рассказали о смертности от коронавируса в марте

Департамент здравоохранения Москвы рассказал о смертности от коронавируса в городе в марте. Данные опубликованы на сайте ведомства.

По информации Мосгорздрава, всего за этот месяц в Москве умер 13 061 человек, из них от коронавируса скончались 2898 горожан. В 2231 случае COVID-19 стал основной причиной смерти, еще в 390 случаях — сопутствующей, а в 277 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

Там также отметили, что в марте этого года общая смертность в Москве выросла на 2888 случаев по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. «Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность», — подчеркнули в департаменте. При этом по сравнению с февралем в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше.

Ранее Росстат сообщил, что коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России. В еще 2 454 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, однако для подтверждения его наличия нужны дополнительные медицинские исследования.