В США усомнились в достижении коллективного иммунитета к COVID-19

Опрошенные газетой The New York Times (NYT) эксперты усомнились, что США смогут достичь коллективного иммунитета к COVID-19, объясняя это большим числом вариантов инфекции и высокой долей нежелающих вакцинироваться.

Издание подсчитало, что по меньшей мере 30 процентов американцев сомневаются в необходимости прививки. Вместе с тем газета отмечает, что для формирования коллективного иммунитета к британскому варианту коронавируса необходимо наличие антител у 80 процентов населения.

Однако NYT называет эти подсчеты относительными, поскольку США не изолированы от других стран, а для победы над пандемией необходим иммунитет у всего человечества. Кроме того, наличие высокого среднего уровня иммунитета не значит, что он наблюдается во всех частях такой большой страны, как США. Это объясняется тем, что в одном городе количество людей с антителами может быть выше, чем в другом, где жители массово отказываются прививаться.

Как объяснил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, коллективный иммунитет лишь «запутал людей», которые считают, что без достижения этого «мистического показателя» пандемия не будет побеждена. «Поэтому мы отказались от использования этого термина в классическом смысле и просто говорим: если вакцинировать достаточно людей, мы победим инфекцию», — добавил он.

Издание отмечает, что, вероятно, COVID-19 никогда не исчезнет, а станет сезонным заболеванием, вспышки которого будут происходить в отдельных регионах США. Необходимо выработать эффективные меры лечения болезни и не допускать большого количества жертв во время таких вспышек.

Ранее профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса. По его словам, пандемия COVID-19 до сих пор остается вне контроля властей страны.

По данным исследовательского университета Джонса Хопкинса, на утро 3 мая, в мире выявили 152 497 194 случая COVID-19. Больше всех из них — в США (32,4 миллиона), Индии (19,6 миллиона) и Бразилии (14,8 миллиона). При этом уже вылечились от коронавируса 89 289 843 человека по всему миру. Скончались 3 199 014 человек, из них 577 тысяч — в США, 407,6 тысячи — в Бразилии и 217,2 тысячи — в Мексике.