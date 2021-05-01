Стало известно о расколе в Белом доме из-за отмены патентов на вакцины

В Белом доме произошел раскол по вопросу отмены патентов на вакцины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на западные издания.

По информации The Washington Post, сейчас чиновники администрации президента США Джо Байдена активно обсуждают вопрос о разрешении нарушить некоторые патентные права при производстве вакцин и препаратов против коронавируса. Однако мнения по этому поводу разделились.

Торговый представитель США Кэтрин Тай считает, что необходимо поддержать приостановку соглашения Всемирной торговой организации по правам интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Также этот вопрос обсуждается с главным инфекционистом страны Энтони Фаучи, который полагает, что обмен технологиями позволит странам быстрее разрабатывать собственные вакцины.

Временный отказ также поддержали сенаторы-демократы, в том числе Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Против предложения отменить патентные права выступают люди, связанные с производством лекарств. По их словам, подобное решение может создать множество юридических проблем. Конкурирующие страны, например Китай и Россия, получат практически бесплатный доступ к секретным технологиям, считают представители фармацевтической отрасли.

Ранее сообщалось, что лоббисты фарминдустрии провели несколько частных встреч c чиновниками из сферы торговли, а также с представителями Белого дома. В октябре Индия и ЮАР призвали государства, производящие вакцины от коронавируса, временно отказаться от патента на них. Этот шаг должен был предоставить доступ к вакцине жителям бедных стран.