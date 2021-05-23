В США открыли пункт вакцинации в стрип-клубе

В американском Лас-Вегасе открыли пункт вакцинации от коронавируса в местном стрип-клубе Hustler. Полностью привитым гражданам клуб предоставил специальные льготы, сообщает Insider.

Несмотря на то, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует делать прививки всем, кто достиг 12-летнего возраста, клуб смог принять лишь пациентов старше 21 года. Временная «клиника» работала один вечер: 21 мая с 16:00 до 19:00.

Тем американцам, кто получил обе дозы прививки, Hustler обещал специальные льготы: платиновую карточку постоянного посетителя, бесплатную бутылку алкоголя на дом, танец от полностью вакцинированного артиста и другие бонусы. «Мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность вакцины COVID-19 в надежде, что наша промышленность сможет вернуться к нормальному состоянию в ближайшем будущем», — поделился планами глава стрип-клуба Hustler Джейсон Мохни.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал выдать привившимся американцам лотерейный билет, который позволит им поучаствовать в розыгрыше пяти миллионов долларов. Чтобы получить билет, нужно привиться в одном из десяти государственных центров.