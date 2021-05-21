В Нью-Йорке разыграют пять миллионов долларов за прививку от COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал жителей пройти вакцинацию от COVID-19. За сделанную прививку выдадут бесплатный лотерейный билет, который позволяет участвовать в розыгрыше пяти миллионов долларов, написал политик в своем Twitter.

Куомо заявил, что лотерея является «новой важной причиной для вакцинации». Чтобы поучаствовать в розыгрыше крупного денежного приза, необходимо сделать прививку от COVID-19 в одном из десяти государственных учреждений. Кроме того, необходимо выбрать вакцину марки Pfizer или Johnson & Johnson.

Участвовать в розыгрыше имеют право граждане старше 18 лет. Каждый житель, кто выполнит все условия, получит бесплатный билет лотереи штата Нью-Йорк с главным призом в пять миллионов долларов. При этом аналогичные лотерейные билеты можно купить за 20 долларов в десяти розничных магазинах, расположенных по всему штату.

На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал горожанам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, раздать бесплатный фастфуд — бургер и порцию картошки фри. Жители получали обед в ресторане Shake Shack, показывая сертификат о прививке.