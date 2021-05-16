Жителей Нью-Йорка решили заманить на вакцинацию бесплатным фастфудом

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил заманить жителей города на вакцинацию от коронавируса с помощью фастфуда. Всем, кто сделает прививку, он пообещал бесплатный бургер и картошку фри. Соответствующее видео опубликовано в Twitter политика.

«Мне сделали прививку. Я могу съесть этот восхитительный картофель-фри? Подождите, тут еще и бургер? Ммм, прививки. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации», — заявил в кадре мэр. В комментариях к видео пользователи похвалили идею де Блазио, назвав ее странной, но работающей.

Получить обед жители города смогут в ресторане Shake Shack, предъявив сертификат о прививке.

В США часто устраивают различного рода акции для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Например, президент Джо Байден предложил давать привившимся гражданам скидки в магазинах, а некоммерческая организация DCMJ, выступающая за легализацию наркотика в стране, раздала нью-йоркцам марихуану.