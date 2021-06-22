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Вирусолог назвал подходящий для ревакцинации против коронавируса препарат

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Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ревакцинацию против коронавируса лучше проводить препаратом «Спутник V». Его назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, это единственная апробированная и надежная вакцина в стране. Специалист отметил, что прививку лучше всего сделать сейчас, даже если первый компонент препарата был введен весной, что увеличит титр антител и позволит защититься от индийского штамма коронавируса.

«Это стандартная процедура, ничего тут такого нет. И в январе, и в марте, если делали, нужно воспользоваться и повысить титр антител, если дают такую возможность. Я бы не рекомендовал прививаться другими вакцинами. "Спутник V", к сожалению, единственная вакцина в России, которая апробирована», — уточнил вирусолог.

Ранее Альтштейн заявил, что индийский штамм коронавируса не заслуживает отдельного внимания. По его словам, в России готовы к встрече с любым вариантом вируса.

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