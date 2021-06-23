Эндокринолог назвал группу людей с более тяжелым течением COVID-19

Эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов назвал группу людей, у которых течение COVID-19 может проходить более тяжело. Его слова на конференции «Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы» передает газета «Известия».

По словам Анциферова, большему риску подвержены больные диабетом. Они в два-три раза чаще заражаются, тяжелее переносят болезнь, а также чаще госпитализируются, попадают в реанимации и требуют искусственной вентиляции легких. «И конечно летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше», — сказал он, добавив, что шанс заболеть у человека с диабетом увеличивается, когда понижен сахар в крови.

Врач уточнил, что диабет и другие эндокринные заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации от коронавируса. По его мнению, пациенты с диабетом должны получать прививку от инфекции в приоритетном порядке.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о последствиях низкого темпа вакцинации от коронавируса в России. По словам специалиста, это может привести к кардинальным мутациям вируса.