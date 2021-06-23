Врач предупредил о последствиях низкого темпа вакцинации

Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о последствиях низкого темпа вакцинации от коронавируса в России в беседе с РИА Новости. По словам специалиста, это может привести к кардинальным мутациям вируса.

«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать"», — заявил он. Такое может произойти, если среди россиян не будет достаточно тех, у кого иммунная система подготовлена, то есть вакцинированных или переболевших.

Поздняков заверил, что существующие на данный момент мутации вируса на эффективность вакцины не влияют. При этом вариант, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, может появиться в будущем. «Но на это должно уйти очень много времени», — заключил инфекционист.

Ранее врач Михаил Каган предупредил россиян о легком проникновении индийского штамма коронавируса в клетки. По его словам, новая мутация COVID-19 легче передается от человека человеку и на 40 процентов заразнее британского штамма.