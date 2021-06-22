Еще один российский регион усилил ограничения из-за коронавируса

В Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией вводят запрет на работу фуд-кортов и аттракционов, расположенных в помещениях. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В сообщении уточняется, что помимо фуд-кортов и аттракционов под запрет также попадают детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах.

Ранее власти Свердловской области приняли решение организовать обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых жителей. Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской, Нижегородской и Кемеровской областях.