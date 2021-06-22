Еще в одном российском регионе решили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

В Свердловской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников сферы услуг. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, пишет E1.ru.

Администрация области будет предлагать работодателям привить их сотрудников. Обязательная вакцинация начнется тогда, когда сформируется отдельный план поставок вакцины в область.

Сообщается, что массовые мероприятия будут перенесены до момента стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее власти Нижегородской области приняли решение организовать обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых жителей. Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.