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Нарколог назвал неожиданное последствие пандемии коронавируса

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Евгений Брюн
Евгений Брюн
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Минздраве сообщили о росте числа наркозависимых в пандемию коронавируса. Такое неожиданное последствие назвал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн, передает ТАСС.

Он отметил, что выявляемость наркомании улучшилась из-за того, что во время локдауна наркозависимые подростки оказались под более пристальным контролем со стороны родителей.

«Очень часто бывает так, что во время изоляции (...) эти проблемы наркологические, которые до этого были скрыты каким-то образом, они стали выплывать наружу», — объяснил нарколог.

Ранее Евгений Брюн заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, категорически нельзя употреблять алкоголь. По его словам, любые вирусные заболевания являются интоксикацией для организма, на которую накладывается еще и алкоголь.

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