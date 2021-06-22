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Российских призывников привьют от коронавируса

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Все призывники, направленные в армию России в рамках весенней кампании, будут привиты от коронавируса до 15 июля. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы Минобороны Тимура Иванова пишет телеканал RT в своем Telegram-канале.

Благодаря прививочной кампании в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет, сообщил замминистра.

«На сегодняшний день вакцинировано более 900 тысяч человек, в том числе 85% военнослужащих», — сказал Иванов.

Он уточнил, что в рамках весеннего призыва в войска будут направлены 134 тысячи человек.

Напомним, обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих введена постановлением главного государственного врача Министерства обороны 18 июня.

Ранее сообщалось, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, принимавший участие в создании вакцины «Спутник V», начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки.

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