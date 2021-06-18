Россия
 
Последние новости
Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов
Эрдоган раскрыл одну из тем переговоров с Путиным
Великобританию уличили в поражении в климатической борьбе
Валерия раскрыла свое отношение к Моргентштерну после скандала на премии «Муз-ТВ»
Названы обогатившиеся в пандемию коронавируса отрасли
Россиянин съездил в Крым и рассказал о доступности курорта «для простых людей»
Правительство Японии задумало провести Олимпийские игры без зрителей
В Госдуме нашли способ обезопасить курорты от коронавируса
Снимавшая секс с подростками на видео учительница снова пошла под суд
Новости партнеров
Прослушать новость

В России впервые создали базу данных мутаций коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России создали Национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса, разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Сообщение опубликовано в пятницу, 18 июня, на сайте ведомства, доступ к платформе осуществляется через портал.

Информация о мутациях вируса будет впервые собрана на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia)».

«Платформа включает в себя базу данных «VGARus» и программное обеспечение, позволяющее осуществлять агрегацию информации о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные», — говорится в тексте. Опубликовать мутации могут все научные учреждения страны, «занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей».

В ведомстве уточнили, что платформа при необходимости может быть использована для мониторинга за другими инфекциями.

13 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «расслабляться» в отношении эпидситуации в России пока нельзя. По ее словам, на данный момент отказ от действующих ограничений и требований может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее Роспотребнадзор назвал массовую вакцинацию единственным способом избавиться от коронавируса. Очень важно при этом, отмечают в ведомстве, привиться летом. Это позволит заранее подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда риск заболевания ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями существенно выше.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко анонсировал решение по вакцинации беременных
Врач раскрыл россиянам причины заболевания COVID-19 после вакцинации
Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом коронавируса