В России впервые создали базу данных мутаций коронавируса

В России создали Национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса, разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Сообщение опубликовано в пятницу, 18 июня, на сайте ведомства, доступ к платформе осуществляется через портал.

Информация о мутациях вируса будет впервые собрана на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia)».

«Платформа включает в себя базу данных «VGARus» и программное обеспечение, позволяющее осуществлять агрегацию информации о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные», — говорится в тексте. Опубликовать мутации могут все научные учреждения страны, «занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей».

В ведомстве уточнили, что платформа при необходимости может быть использована для мониторинга за другими инфекциями.

13 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «расслабляться» в отношении эпидситуации в России пока нельзя. По ее словам, на данный момент отказ от действующих ограничений и требований может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее Роспотребнадзор назвал массовую вакцинацию единственным способом избавиться от коронавируса. Очень важно при этом, отмечают в ведомстве, привиться летом. Это позволит заранее подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда риск заболевания ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями существенно выше.