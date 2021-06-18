Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал решение по вакцинации беременных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос решится в ближайшие недели. Он подчеркнул, что фиксируются случаи, когда у беременных болезнь, вызванная коронавирусом, протекает тяжело. «Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" у беременных женщин», — сказал глава ведомства.

Мурашко отметил, что число беременных женщин, которые сегодня наблюдаются в связи с этим заболеванием, составляет около десяти тысяч человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Эксперты заверили, что негативных последствий вакцинации в ходе соответствующих испытаний не выявлено, и прививка не является противопоказанием для беременности. «Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин», — резюмировали в ведомстве.