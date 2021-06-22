Власти заявили о достаточном количестве вакцины в Москве

В Москве в настоящее время нет недостатка в вакцине от коронавируса. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили власти города, передает РИА Новости.

«Вакцины достаточно, осталось только пойти и сделать прививку», — заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ранее 22 июня в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Отмечалось, что запись на прививку этим препаратом временно приостановлена, ожидается поставка следующей партии вакцины.

До этого президент России Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавируса, напомнив, что инфекция приводит как к поражению легких, так и к поражению сосудов. Кроме того, по словам главы государства, в стране продолжается разработка новых вакцин и лекарств.