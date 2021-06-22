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В Москве закончилась вакцина «КовиВак»

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Об этом заявили в департаменте здравоохранения столицы, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Запись на прививку именно этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — рассказали в ведомстве.

Вакцина «КовиВак» появилась в гражданском обороте в столице в начале лета. По словам генерального директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, иммунитет к коронавирусу после вакцинации сохраняется около восьми месяцев.

После очередного всплеска заболеваемости COVID-19 москвичи выстроились в очереди у пунктов вакцинации в торговых центрах. По данным РИАМО, в торговом центре «Европейский» с полудня перед прививочным пунктом собрались 20 человек. В фудкорте «Депо» очередь растянулась на два этажа.

Ранее президент Владимир Путин призвал россиян привиться от коронавируса, напомнив, что инфекция приводит как к поражению легких, так и к поражению сосудов. Кроме того, по словам Путина, в стране продолжается разработка новых вакцин и лекарств.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что вакцинация горожан в короткий срок поможет сформировать «щит» от коронавируса. Кроме того, он напомнил, что москвичам необходимо соблюдать противоэпидемические меры на транспорте, в торговле и общественных местах.

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