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Вакцина «КовиВак» появилась в Москве

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В гражданском обороте в Москве появилась вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Об этом РБК сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

В депздраве уточнили, что на данный момент доступно 3 тысячи доз «КовиВака». Препарат станет доступен для прививки в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.

До этого для прививки были доступны отечественные препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Как рассказывал генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на срок около восьми месяцев.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V». После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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