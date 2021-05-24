В Петербург поступила третья вакцина от коронавируса

Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Санкт-Петербург. Препарат, который был разработан ФГБНУ имени Чумакова, доставили в количестве 9360 комплектов доз. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин», — сказал губернатор города Александр Беглов.

21 мая сообщалось, что в Петербурге продлили ограничения, введенные из-за коронавируса. Согласно сообщению, ограничения продлеваются до 12 июля. Ранее они были введены до 30 мая.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».