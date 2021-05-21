В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге продлили ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, ограничения продлеваются до 12 июля. Ранее они были введены до 30 мая.

19 мая сообщалось, что власти Санкт-Петербурга ужесточили антикоронавирусные меры. Так, горожан могут не пустить в общественный транспорт без масок, заявил вице-губернатор города Максим Соколов.

Соколов напомнил, что через несколько недель в городе начнется чемпионат Европы по футболу — Петербург примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. В связи с этим необходимо обеспечить эпидемиологическое благополучие участников и зрителей мероприятия. Чемпионат пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

17 мая власти сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19 в Петербурге. За неделю количество новых случаев инфицирования выросло на 29 процентов, суточных госпитализаций — на 26 процентов.