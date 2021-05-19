В Петербурге ужесточили актикоронавирусные меры

Власти Санкт-Петербурга ужесточили актикоронавирусные меры. Горожан могут не пустить в общественный транспорт без масок, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора города Максима Соколова.

«Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры», — написал чиновник в соцсетях.

Он отметил, что через несколько недель в Петербурге начнется чемпионат Европы по футболу и необходимо обеспечить эпидемиологическое благополучие его участников и зрителей. Соколов добавил, что пока число зараженных жителей растет.

Ранее сообщалось, что в период проведения Евро-2020 в городе будет ограничена продажа алкоголя.

За неделю в Петербурге почти на 30 процентов увеличилось число новых случаев COVID-19 и суточных госпитализаций инфицированных. 17 мая в петербургских больницах были развернуты дополнительные инфекционные койки. Губернатор Александр Беглов предупреждал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно ужесточение ограничений.

Чемпионат пройдет в 11 городах России с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.