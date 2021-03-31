Названы сроки применения третьей российской вакцины от коронавируса

Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак», созданная в центре имени Чумакова, поступит для применения в первых числах апреля. Такие сроки назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что в первую декаду апреля она появится. Уже первые партии будут доступны», — сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что на данном этапе партия вакцины находится «на контроле качества».

Ранее стало известно, что вакцина «КовиВак» вышла в гражданский оборот и в ближайшие дни начнет поступать в регионы. Производство препарата уже запущено.

Созданный в центре имени Чумакова «КовиВак» стал третьей отечественной вакциной от COVID-19. Он был зарегистрирован 19 февраля и запущен в производство 25 марта. Препарат выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения, созданной на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 и вспомогательных веществ, и не содержит никаких ранее не использовавшихся в вакцинах компонентов. Научный центр планирует выпускать до 10 миллионов доз в год.