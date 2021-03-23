Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки «Спутником V»

Для повторной вакцинации после прививки российским препаратом «Спутник V» можно использовать вакцины, созданные по другой технологии, считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Пока непонятно вообще нужна ли повторная вакцинация, — сказал Скулачев. — В этой ситуации лучше использовать другие вакцины».

Помимо «Спутника V», созданного на основе аденовируса, в России зарегистрированы еще два препарата, разработанных по другой технологии. «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» создана на основе искусственно синтезированных белков, «КовиВак» от Центра имени Чумакова — на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.

Скулачев отметил, что вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson, как и «Спутник V», разработаны на основе аденовируса, поэтому среди зарубежных вакцин лучше всего рассчитывать на препараты компаний Pfizer или Moderna.

По мнению ученого, такие зарубежные препараты появятся в России после того, как в США вакцинацию пройдет большая часть населения. «Они идут к этому довольно высокими темпами, и где-то к концу лета уже, наверно, все будут вакцинированы», — отметил он.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V», вероятно, будет нельзя. Роспотребнадзор позже опроверг это сообщение. Там отметили, что специалиста службы поняли неправильно. На самом деле имелось в виду, что ревакцинация другими препаратами возможна через 1-2 года, а выбор препарата является прерогативой врача.