В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации «Спутником V»

Роспотребнадзор опроверг невозможность повторной вакцинации «Спутником V». Там считают, что сообщения в СМИ об этом были сформулированы некорректно,заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача», — отметила она.

В ведомстве также добавили, что в комментариях о ревакцинации имелось ввиду, что ревакцинация и другими препаратами возможна через 1-2 года.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что повторно сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V», вероятно, будет нельзя, поскольку аденовирусы вводятся единовременно.