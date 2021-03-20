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Инфекционист сообщила о возможности снизить заболеваемость COVID в России к лету

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В течение весны можно снизить заболеваемость COVID-19 в России, если люди продолжат соблюдать защитные меры и начнут активнее прививаться от коронавируса. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, если эти два правила будут соблюдаться, тогда есть возможность, что к началу лета снижение числа заражений будет еще заметнее, чем в марте.

Она отметила, что сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась благодаря мерам профилактики, вакцинации и появившемуся у некоторых жителей иммунитету. При этом из-за оттепели, слякоти и влажности суточные показатели заболеваемости могут колебаться. Это связано с тем, что такие погодные условия способствуют распространению респираторных вирусных инфекций.

Ранее инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков говорил, что в России может произойти новый подъем заражений коронавирусом, поскольку часть граждан не понимает необходимость продолжать соблюдать меры предосторожности.

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