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Проценко назвал самое сложное в борьбе с коронавирусом

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самым трудным в борьбе с коронавирусом за последний год оказалось не видеться с родителями. Об этом рассказал главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сообщает RT.

По его словам, его отец и мать пока до конца не привиты, и он до сих пор не может общаться с ними вживую. «Поэтому это остается самым сложным», — сказал медик.

Он отметил, что в работе ему удалось избежать трудностей благодаря своей команде, которую он назвал dream team.

Ранее Проценко говорил, что вакцинация пожилых граждан от COVID-19 поможет снизить в этой группе смертность и тяжелое течение заболевания. Он уточнил, что каждый третий пациент в реанимации — это люди в возрасте 65-74 лет, еще треть — от 75 и старше.

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