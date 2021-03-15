Проценко рассказал о пользе вакцинации пожилых

Вакцинация пожилых граждан от коронавируса поможет снизить летальность и тяжелое течение в этой группе, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает РИА Новости.

«Увеличение пропорции вакцинируемых нас не спасет от коронавируса пока не пройдет какое-то время. Но я уверен, что это путь к снижению тяжелого течения, к снижению летальности в пуле пожилых пациентов», — отметил он.

Врач также добавил, что 30 процентов пациентов в реанимации — пожилые от 65 до 74 лет, 21 процент — пациенты в возрасте от 75 до 84 лет, старше 85 лет -—11 процентов. Проценко объяснил, что медики с самого начала осознавали, что в реанимации будет много пожилых.

«Дальнейший анализ это подтвердил. Большая часть пациентов в Коммунарке — это, действительно, пациенты старше 65 лет», — заключил специалист.

Ранее Проценко отметил, что случаи повторного заражения коронавирусом единичные. По словам врача, у всех пациентов, попадавших в больницу повторно, болезнь протекала в состоянии средней тяжести, и никто из них не попадал в реанимацию.