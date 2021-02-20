Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил возможность определения коронавируса по кашлю. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

Проценко отметил, что еще в апреле он мог по голосу и кашлю определить заболевает ли человек коронавирусом, так как при данном заболевании кашель имеет характерный оттенок. По его словам, диагноз можно поставить даже по телефону. Он подчеркнул, что можно разработать соответствующий алгоритм, который будет выявлять коронавирус по кашлю, и добавил, что Коммунарка принимает участие в подобном исследовании.

Специалист также рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом. Проценко отметил, что наблюдения по таким случаям невозможно систематизировать, так как они единичные. По словам врача, у всех пациентов, попадавших в больницу повторно, болезнь протекала в состоянии средней тяжести, и никто из них не попадал в реанимацию.