Создатель вакцины «Ковивак» от COVID-19 оценил возможность ревакцинации ей

Вакцинированный российским препаратом от коронавируса «Ковивак» может повторно прививаться этой же вакциной. Так возможность ревакцинации ей оценил директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, сообщает ТАСС.

«Все вакцины, основанные на платформе инактивированной вакцины, возможно сделать повторно», — уточнил он.

Ранее появились сообщения, что ревакцинироваться «Спутником V» якобы будет нельзя. В Роспотребнадзоре опровергли эту информацию. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что повторное применение этого препарата будет даже эффективнее первичной вакцинации.

Созданный в Центре имени Чумакова «Ковивак» стал третьей отечественной вакциной от COVID-19. Он был зарегистрирован 19 февраля, запущен в производство 25 марта и вскоре поступит в гражданский оборот. Препарат сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 и вспомогательных веществ и не содержит никаких ранее не использовавшихся в вакцинах компонентов. Научный центр планирует выпускать до 10 миллионов доз в год.