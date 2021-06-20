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Собянин назвал условие для появления «щита» от коронавируса

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Щит» от коронавируса в российской столице выстроится при соблюдении москвичами ряда условий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, необходимо, чтобы большое число горожан вакцинировались в короткий срок и соблюдали противоэпидемические меры на транспорте, в торговле, в общественных местах. Эти шаги не позволят вирусу дальше распространяться.

Также Собянин посетовал, что возраст заболевших COVID-19 в Москве сильно снизился, и среди пациентов «очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда».

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